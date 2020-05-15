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15.05.2020 - 18:48 | | AA

Formula 1'in Belçika etabÄ± seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n BelÃ§ika etabÄ±, tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

Formula 1'in Belçika etabÄ± seyircisiz düzenlenecek
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Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n BelÃ§ika etabÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

Valon BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Elio Di Rupo, 30 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan BelÃ§ika Grand Prix'sinin seyircisiz dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

GeÃ§en ay Ã¼lkede koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle kalabalÄ±k kitlelerin katÄ±lacaÄŸÄ± tÃ¼m organizasyonlar 31 AÄŸustos'a kadar yasaklanmÄ±ÅŸ, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek yarÄ±ÅŸÄ±n bilet satÄ±ÅŸlarÄ± da askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

SalgÄ±n sebebiyle 2020 sezonunda ÅŸu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.Â 

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarÄ±ÅŸla baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

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Formula 1in BelÃ§ika etabÄ± seyircisiz dÃ¼zenlenecek

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