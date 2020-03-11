Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Formula 1'in en başarılısı Schumacher
11.03.2020 - 11:18 | | ANKARA (AA)

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor. Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor.

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

 

2020 sezonu, hafta sonu Avustralya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Alman Michael Schumacher elinde tutuyor.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 84 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 53 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

En fazla pole pozisyonundan başlayan Hamilton

Bu sezon Schumacher'e ait şampiyonluk ve yarış birinciliği rekorlarını kırmaya çalışacak Hamilton, kazandığı 88 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi.

Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 6 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1in en başarılısı Schumacher

 

 

 

Arda Turan: Barcelona'da da benzer durumu yaşadım
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig maçları ertelendi mi? İptal mi oldu? Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Süper Lig maçları ertelendi mi? İptal mi oldu? Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Kasapoğlu: Şu anda maçların seyircisiz oynanması söz konusu değil

Kasapoğlu: Şu anda maçların seyircisiz oynanması söz konusu değil

Avrupa Ligi'nde son 16 turu yarın başlıyor

Avrupa Ligi'nde son 16 turu yarın başlıyor

Arda Turan: Arda Turan daha bitmedi, 4-5 yıl daha oynarım

Arda Turan: Arda Turan daha bitmedi, 4-5 yıl daha oynarım

Sıradaki Haber