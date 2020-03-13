Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Organizasyondan yapılan açıklamada, uzmanlarla yapılan görüşmenin ardından, özellikle Avrupa'da yayılan salgının etkisinin, gelecek ay boyunca zirve yaparak devam etmesinin öngörüldüğü, bu gerekçeyle Formula E'nin bir süreliğine askıya alındığı belirtildi.

Formula E'den yapılan önceki duyurularda, 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayaklarının ertelendiği, 6 Haziran'daki Endonezya yarışının ise iptal edildiği bildirilmişti.