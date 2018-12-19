Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: 2-1

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a 2-1 mağlup oldu.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. hafta maçında Merkur Spielarena Stadı'nda Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Dodi Lukebakio ve 56. dakikada Jean Zimmer attı. Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-siyahlılar bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Kaan Ayhan 90 dakika, Ömer Toprak 45 dakika oynadı

Fortuna Düsseldorf'ta ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan maçta 90 dakika forma giyerken, Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 46. dakikada Manuel Akanji'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puan cetvelinde 39 puanla zirvede bulunan Borussia Dortmund'un en yakın rakibi Borussia Mönchengladbach ile aralarındaki puan farkı 6'ya düştü. Fortuna Düsseldorf ise 15 puanla 15. sıraya yükseldi.