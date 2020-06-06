Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2-2

Bundesliga'nın 30. haftasında Fortuna Düsseldorf evinde Hoffenheim'ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sona erdi.

Düsseldorf'un gollerini 5. ve 75. (penaltı) dakikalarda Rouwen Hennings kaydetti. Hoffenheim'ın gollerini 17. dakikada Munas Dabbur ve 62. dakikada Steven Zuber attı. Hoffenheim'da 9. dakikada Benjamin Hübner kırmızı kart gördü.



Fortuna Düsseldorf'da milli futbolcu Kenan Karaman 90 dakikada mücale etti.

Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf 28 puanla 16. sırada kaldı. Hoffenheim ise 43 puanla 3. sıraya yükseldi.

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