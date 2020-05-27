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27.05.2020 - 21:26 |

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1

Bundesliga 28 hafta maçındaFortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Schalke'de Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıkarken Düsseldorf'a galibiyet golünü Kenan Karaman getirdi. Golün asistini diğer milli futbolcu Kaan Ayhan yaptı.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1
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Almanya Bundesliga 28. hafta maçında Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 geriye düşen Düsseldorf maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakada Fortuna Düsseldorf'un gollerini 63. dakikada Rouwen Hennings ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Kaan Ayhan galibiyet golünün asistini yaptı. Schalke'nin tek golünü ise 53. dakikada Weston Mckennie attı.

Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Galibiyet golünü atan Kenan Karaman, son 5 maçtaki 5. golüne ulaştı.

 Fortuna Düsseldorf, puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste oynadığı 8. maçından da galibiyet çıkaramayan ve koronavirüs sonrası 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Zimmermann, Hennings, Suttner, Sobottka, Thommy, Beriha, Kenan Karaman.

Schalke: Schubert, Ozan Kabak, Nastasic, McKennie, Caligiuri, Matondo, Burgstaller, Kenny, Oczipka, Sane, Schöpf.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1

Ozan Kabak'ın Hikayesi

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