Forvetler suskun kaldı

Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken gol krallığında yer alan ilk üç isim Alexander Sörloth, Papiss Cisse ve Adis Jahovic son haftalarda istenilen performansı ortaya koyamadı.

Trabzonspor'un Norveçli forveti Sörloth 19 golle yarışta zirvede yer alırken, üst üste 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. İlk olarak 5-2 biten Çaykur Rizespor maçında suskun kalan bordo-mavili futbolcu sadece bir asist yapabilmişti. 24 yaşındaki futbolcu ardından Gaziantep FK deplasmanında 90 dakika sahada kalırken isabetli şut bile çekememişti. Yeni Malatya ile oynanan erteleme karşılaşmasında da şanssızlık yaşayan ve yaşadığı sakatlık sonucu 39. dakikada oyundan çıkan Sörloth, pazar günkü Medipol Başakşehir mücadelesinde de gol orucunu bozamadı.

Krallık yarışında 16 golle ikinci sırada yer alan Alanyaspor'un tecrübeli ismi Papiss Cisse için de durum farklı değildi. Ligin ilk yarısında takımının yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Senegalli futbolcu sırasıyla Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rize ve Gaziantep FK maçlarını boş geçti.

Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan ve ikinci yarıda Antalyaspor'un yolunu tutan 13 gollü Adis Jahovic de golcü kimliğini son haftalarda kırmızı-beyazlıların yeni yıldızı Podolski'ye bıraktı. Yeni Malatya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivas maçlarında Jahovic ağları havalandırmayı başaramadı.

Aslında bu üç ismin formsuzluğu Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz'a yaradı. Tecrübeli futbolcu Alanyaspor ağlarını iki, Ankaragücü ağlarını da bir kez havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı ve rakiplerine yaklaştı.