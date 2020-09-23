Fenerbahçe'de forvetsizlik sendromu

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Vedat Muriç’in ayrılması sonrası elde benzer profilde sadece Frey’le kalan sarı-lacivertliler, transfer konusunu artık bitirmeye çabalıyor. Galatasaray derbisinin de kapıya dayanması sonrası hem Samatta hem de diğer adaylarda süreç hızlandı. Ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde tutan Fenerbahçe, işlemleri noktalamada gecikti.



‘Satın alma opsiyonlu kiralık’ modeliyle forvet transferlerini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, elini sıklaştırdı. Ç.Rize ve Hatayspor maçlarında 1’i penaltıdan sadece 2 gol bulan Fenerbahçe’de skorlara sağ bek Gökhan Gönül ile orta saha Sosa imza koydu. İlk maçta Frey 11’de denenirken Hatay önünde Valencia vardı. Thiam ve Sinan ise zaman zaman ileri uca kaydı. İdeal forvetini arayan Erol Bulut, oyun hamlelerinde de tıkandı.