Francisco Montero: "Büyük bir adım attım"

SERDAR SARIDAĞ

İspanyol stoper, siyah-beyazlı kulüpten gelen teklifi başka seçenekleri düşünmeden kabul ettiğini bildirdi, “Beşiktaş forması giymek kariyerimde attığım büyük bir adım. Bunu başarı olarak sayıyorum ve güzel bir sezon geçirmek istiyorum” dedi

Kartal’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı Francisco Montero, siyah-beyazlı kulübe gelmenin kariyeri için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’a transferinin yanı sıra hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki İspanyol stoper, “Beşiktaş formasını giymek büyük mutluluk, kariyerimde attığım büyük bir adım. Bunu başarı olarak sayıyorum. Beşiktaş’ta güzel bir sezon geçirmek istiyorum” dedi.



Geçen sezon ülkesinin Deportivo takımında kiralık olarak oynayan Montero, “Menajerim Beşiktaş’ın teklifini bana sunduğunda hiç düşünmeden kararımı verdim, başka bir seçenek de düşünmedim” ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu savunmada her pozisyonda oynayabileceğini belirterek, “Bizim gibi takımlarda çok gol yediğinizde savunma ve kaleciler hatalı bulunur. Ama bu bir takım çalışması. Kolektif çalışmayla gol atıyor ve yiyoruz. Bu özelliğimizi daha üst seviyeye çıkarmamız lazım” diye konuştu. Savunmadaki rekabete değinen İspanyol futbolcu, “Her oyuncu ilk 11’de oynamak ister. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum” yorumunu yaptı.



‘İngiltere’ye benziyor’

Kovid-19 vakaları nedeniyle maçların ertelenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Montero, “Oyuncular olarak bize söylenen kurallara uymaya ve bu olaya adapte olmaya çalışıyoruz” dedi. İspanyol futbolu ile Türk futbolu arasındaki farkları da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu şöyle devam etti: “İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya’da topla daha fazla oynanıyor. Taktiğe dayalı bir futbol var. Türkiye ise İngiltere’ye benziyor. Burada fiziğe dayalı hızlı bir oyun oynanıyor.”

Savunma arkası toplara dikkat!

Zayıf ve iyi yanlarını değerlendiren Francisco Montero, “Her defans oyuncusunda olduğu gibi top rakipteyken savunma arkasına atılan toplarda kendimi biraz daha geliştirebilirim. Topu oyuna sokmam ve uzun paslarımın ise iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kısa sürede İstanbul’u sevdiğini de aktaran genç oyuncu, “İnsanların yaklaşımı çok sıcak ama trafik sorunu var” diye konuştu.

‘Gözlük olmadı’

Mart 2017’de oynadığı bir maçta retinasına aldığı darbe nedeniyle karşılaşmalarda özel bir gözlük kullanmaya başlayan Montero, Beşiktaş’a geldikten sonra bu alışkanlığından vazgeçtiğini aktardı. Başarılı oyuncu, “Gözlükle oynamayı denedim ama rahatsız etti. Saha görüşümü kısıtladığı için çıkarmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

‘Henüz çok erken’

Montero, Beşiktaş’taki durumunun sezon sonu netlik kazanabileceğini bildirdi. Siyah-beyazlı takımda kalmayı isteyip istemeyeceği sorusuna yanıt veren genç stoper, “Bunu konuşmak için çok erken. Ben gelecek hafta oynayacağımız maça odaklandım. Bunu sezon sonu konuşabiliriz” dedi.