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02.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"

Atletico Madrid’ten kiralanan 21 yaşındaki stoper Francisco Montero gelişimini sürdürmek için Beşiktaş’ı seçtiğini söyledi.

Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"
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SERDAR SARIDAĞ

İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede başarılı bir sezon geçirmek ve Süper Lig’in sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini aktardı, “Kariyerim için doğru karar verdiğime ve en doğru kulübe transfer olduğuma inanıyorum” diye konuştu

Beşiktaş’ın Atletico Madrid’ten bir yıllığına kiraladığı Francisco Montero şampiyonluk hedefiyle siyah-beyazlı takıma geldiğini ifade etti. 21 yaşındaki İspanyol stoperin, Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı görüşmede başarılı bir sezon geçirmek ve ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğini dile getirdiği belirlendi.
Siyah-beyazlı kulübün uzun zamandır takip ettiği genç futbolcunun, ileride kendisini bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istemesinden dolayı da Beşiktaş’ı tercih ettiğini vurguladığı kaydedildi. Sol stoper bölgesinde görev yapan İspanyol futbolcunun, “Burada güzel günler yaşayacağıma inanıyorum” dediği öğrenildi.

Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: En doğru kulübe transfer oldum


‘Bulunmaz bir fırsat’
Hem yönetimin hem de teknik heyetin tercihi olmasından mutluluk duyduğunun altını çizen Montero’nun, “Burada kendimi çok daha iyi geliştirebilirim. Beşiktaş forması altında şampiyonluk yarışında olmak, benim gibi gelişime ihtiyacı olan futbolcular için bulunmaz bir fırsat. Doğru karar verdiğime ve doğru yere geldiğime inanıyorum. Bir an önce antrenmanlara çıkarak takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Montero’yu sol stoperde hızlı ve hırslı olması yüzünden tercih ettiği vurgulandı.
Siyah-beyazlı yönetim ise Montero hamlesiyle stoper transferlerini şimdilik durdurma kararı aldı.
Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayıracak olan yönetim, talipleri olan Domagoj Vida’nın da gitmesi durumunda takıma tecrübeli bir stoper daha dahil edecek.

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