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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Frankfurt - Bayern Münih: 0-4
08.11.2014 - 18:17 |

Frankfurt - Bayern Münih: 0-4

Almanya Bundesliga'da 11. hafta maçında lider Bayern Münih deplasmanda Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Frankfurt - Bayern Münih: 0-4
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Frankfurt - Bayern Münih: 0-4
Frankfurt - Bayern Münih: 0-4
Frankfurt - Bayern Münih: 0-4
Frankfurt - Bayern Münih: 0-4Haberin Tüm Fotoğrafları

SKORER

Commerzbank Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 23., 64. ve 67. dakikalarda Thomas Müller ve 86. dakikada Shaqiri kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 27 yaparken, Frankfurt 12 puanda kaldı.

23. dakikada Ribery'nin soldan yerden ortasında Müller, kale çizgisinde Oczipka'dan dönen şutunu tamamladı ve Bayern'i 1-0 öne geçirdi.

64'te Ribery'nin ceza sahasında bomboş durumdaki Müller'e pasında Alman oyuncu takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

67'de Götze'nin nefis ara pasıyla buluşan Müller hat-trick yaptı.

76'da Ribery'nin yerine oyuna giren Shaqiri, 86'da maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

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