Frankfurt-Union Berlin maçının heyecanı Misli.com'da...

Perşembe akşamı Salzburg’u ağırlayan E. Frankfurt, Japon oyuncusu Daichi Kamada hat-trick’iyle yıldızlaştığı maçta 4 golle kazandı ve rövanş için büyük avantaj yakaladı. Ligde ise 4 maçta 10 puan topladıktan sonra Dortmund deplasmanında Haaland ve arkadaşlarına güçleri yetmedi ve ağır bir yenilgi aldılar. Ev sahibinde en önemli eksik orta sahadan Gelson Fernandes. Ayrıca yine orta sahadan Gacinovic’in durumu şüpheli.

Evinde Leverkusen karşısında öne geçen ve rakibine oranla çok daha fazla pozisyon bulan Union Berlin, sonrasında kaybetse de ilerleyen maçlar için iyi izlenimler bıraktı. Deplasmandaki son maçta W.Bremen’i devirdi; ancak önceki 5 dış saha maçında sadece 1 puan alabildiler. Konuk ekipte en önemli eksik savunmadan Trimmel. Bir başka savunmacı Parensen ve forvetler Ujah ve Becker’in durumları şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

E.Frankfurt’un ligdeki son 7 maçının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

İki ekip arasındaki son maçta da E.Frankfurt kazandı.

Bu sezon E.Frankfurt’un ligde sahasında oynadığı 11 maçın 8’i 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %54’ü maçta Eintracht Frankfurt’un kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %15’i maçta her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Union Berlin geçtiğimiz hafta çok iyi oynadığı Leverkusen maçında son dakikalarda yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Her ne kadar beklentilerin üzerinde puan toplasalar da, dış sahadaki sorunlari düşününce Leverkusen karşısında alınacak her puan ligde kalmayı garantileme yolunda önemli olacaktı. Deplasmanlarda sadece 8 puan toplayan Union, Frankfurt'un sadece iki puan gerisinde olması sürpriz olarak yorumlanabilir. Geçtiğimiz hafta Dortmund'a 4-0 yenilen Frankfurt, haftaiçi yorucu Salzburg maçına çıktı. Evinde daha iyi oynayan Frankfurt, Union'u geçer.