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17.06.2020 - 22:26 | | Ä°STANBUL (AA) -

Fransa AçÄ±k, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapÄ±lacak

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k (Roland Garros), 21 EylÃ¼l-11 Ekim tarihlerinde yapÄ±lacak.Â

Fransa AçÄ±k, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapÄ±lacak
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Roland Garros'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen Fransa AÃ§Ä±k'Ä±n 21 EylÃ¼l-11 Ekim tarihlerinde dÃ¼zenleneceÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, kararÄ±n UluslararasÄ± Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) ve KadÄ±nlar Tenis BirliÄŸi (WTA) ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Turnuvaya katÄ±lacak herkesin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gerekli Ã¶nlemlerin FransÄ±z hÃ¼kÃ¼metiyle beraber alÄ±nacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ATP ve WTA turnuvalarÄ± AÄŸustos'ta baÅŸlayacak

Bu arada Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) ve KadÄ±nlar Tenis BirliÄŸi (WTA), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan turnuvalara aÄŸustosta devam etme kararÄ± aldÄ±.

ATP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, organizasyonlara 14 AÄŸustos'ta Washington AÃ§Ä±k ile tekrar baÅŸlanacaÄŸÄ± duyuruldu.

WTA'nÄ±n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise 3 AÄŸustos'ta Palermo AÃ§Ä±k ile tenise devam edeceÄŸi belirtildi.

Fransa AÃ§Ä±k, 21 EylÃ¼l-11 Ekim tarihlerinde yapÄ±lacak

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