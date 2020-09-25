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25.09.2020 - 15:37 | | ANKARA (AA) -

Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyirci izleyebilecek.

Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak
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Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi. Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenelenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.

Fransa Açıka 1000 seyirci alınacak

 

 

 

 

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