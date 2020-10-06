Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Sofia Kenin ve Petra Kvitova Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n dokuzuncu gÃ¼nÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tur maÃ§larÄ±yla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rus Karen Khachanov'u 6-4, 6-3 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 3-0 yenerek tur atladÄ±. Fransa AÃ§Ä±k'ta Ã¼st Ã¼ste 11. kez Ã§eyrek finale yÃ¼kselen SÄ±rp raket, 17 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°spanyol Pablo Carreno Busta ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

TurnuvanÄ±n 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Stefanos Tsitsipas, 18 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 maÄŸlup etti. Fransa AÃ§Ä±k'ta ilk kez Ã§eyrek finale yÃ¼kselen Yunan tenisÃ§i, 13 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rus raket Andrey Rublyov'un rakibi oldu.Â

Tek kadÄ±nlarda ise 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin, dÃ¼nya 49'uncusu FransÄ±z Fiona Ferro'yu 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi. Kenin, bugÃ¼ne ertelenen Ons Jabeur-Danielle Collins maÃ§Ä±nÄ±n galibiyle Ã§eyrek finalde karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Petra Kvitova, klasmanÄ±n 39. sÄ±rasÄ±ndaki Ã‡inli Shuai Zhang'Ä± 6-2 ve 6-4'lÃ¼k setlerde 2-0 maÄŸlup ederek Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ± ve Alman Laura Siegemund ile eÅŸleÅŸti.



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Nadal ve Thiem yarÄ± final iÃ§in korta Ã§Ä±kacakÂ

Ã‡eyrek final maÃ§larÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± turnuvada bugÃ¼n, tek erkeklerde son 3 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal, dÃ¼nya 75'incisi Ä°talyan Jannik Sinner ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem, 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Arjantinli Diego Schwartzman'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek.

Tek kadÄ±nlarda ise 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± UkraynalÄ± Elina Svitolina, klasmanÄ±n 131. sÄ±rasÄ±ndaki Arjantinli Nadia Podoroska ile dÃ¼nya 54'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ PolonyalÄ± Iga Swiatek de Ä°talyan Martina Trevisan ile korta Ã§Ä±kacak.