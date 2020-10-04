Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros) tek erkeklerde ve kadÄ±nlarda favori tenisÃ§iler dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tura yÃ¼kseldi.Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki turnuvanÄ±n yedinci gÃ¼n akÅŸam seansÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur maÃ§larÄ±yla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, dÃ¼nya 153 numarasÄ± KolombiyalÄ± Daniel Elahi Galan'Ä± 6-0, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rus Karen Khachanov ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

TurnuvanÄ±n 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± tenisÃ§isi Yunan Stefanos Tsitsipas, dÃ¼nya 56 numarasÄ± SlovenyalÄ± Aljaz Bedene'yi 6-1, 6-2 ve 3-1'lik setlerle 3-0 maÄŸlup etti. Tsitsipas, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda 18 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Bulgar Grigor Dimitrov'un rakibi oldu.Â

Ons Jabeur ilki baÅŸardÄ±

Tek kadÄ±nlarda bu yÄ±l Avustralya AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin ise dÃ¼nya 142 numarasÄ± Rumen Irina Bara ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Rakibini 6-2 ve 6-0'lÄ±k setlerde 2-0 yenen Kenin, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda klasmanÄ±n 49. sÄ±rasÄ±nda yer alan FransÄ±z Fiona Ferro ile eÅŸleÅŸti.

Â TurnuvanÄ±n 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Petra Kvitova, dÃ¼nya 100'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ KanadalÄ± Leylah Fernandez'i 7-5 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 maÄŸlup ederek dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tura Ã§Ä±ktÄ± ve Ã‡inli Shuai Zhang'Ä±n rakibi oldu.Â

Tek kadÄ±nlarda gÃ¼nÃ¼n sÃ¼rprizine ise dÃ¼nya 35'incisi Tunuslu Ons Jabeur imza attÄ±. 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Belaruslu Aryna Sabalenka'yÄ± 7-6, 2-6 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-1 yenen Jabeur, Fransa AÃ§Ä±k'ta dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tura yÃ¼kselen ilk Arap kadÄ±n tenisÃ§i oldu. Jabeur, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turda ABD'li Danielle Collins'e karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek.

Nadal, Thiem ve Halep yarÄ±n korta Ã§Ä±kacakÂ

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tur maÃ§larÄ±na baÅŸlanacak turnuvada yarÄ±n, tek erkeklerde son 3 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rafael Nadal, ABD'li Sebastian Korda ile karÅŸÄ±laÅŸacak

Bu sene ABD AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem, dÃ¼nya klasmanÄ±nÄ±n 239. basamaÄŸÄ±ndaki FransÄ±z Hugo Gaston'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek.

Tek kadÄ±nlarÄ±n 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rumen Simona Halep, dÃ¼nya 54'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ PolonyalÄ± Iga Swiatek ile, 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± UkraynalÄ± Elina Svitolina ise klasmanÄ±n 45. sÄ±rasÄ±ndaki FransÄ±z Caroline Garcia ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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