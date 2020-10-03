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03.10.2020 - 00:46 | | AA

Fransa Açık'ta favoriler üst turda

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar ve erkeklerde favori tenisçiler üst tura yükseldi. Tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Stefano Travaglia'yı zorlanmadan 3-0 yendi

Fransa Açık'ta favoriler üst turda
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Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar ve erkeklerde favori tenisçiler üst tura yükseldi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın altıncı gün akşam seansı, üçüncü tur maçlarıyla devam etti. 

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya 29'uncusu ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-0 ve 6-1'lik setlerin ardından zorlanmadan 2-0'la geçti. Rumen tenisçi, dördüncü turda 19 yaşındaki 54 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak. 

3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise dünya 31 numarası Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek sürprize izin vermedi. 26 yaşındaki sporcu, dördüncü turda dünya klasmanının 45. sırasında yer alan Fransız Caroline Garcia ile karşılaşacak. 

Turnuvada 2016 yılında yarı finale kalan 5 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Çek Katerina Siniakova'yı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 

Fransa Açıkta favoriler üst turda

Nadal ile Thiem zorlanmadı 

Tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından dünya 74'üncüsü İtalyan Stefano Travaglia'yı 6-1, 6-4 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, dördüncü turda ABD'li Sebastian Korda ile karşılaşacak. 

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise dünya 25 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-4, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Genç tenisçi Gaston, Wawrinka'yı eledi

Dünya klasmanının 239. basamağında yer alan 20 yaşındaki Fransız tenisçi Hugo Gaston, turnuvada 2015 yılında şampiyonluğa ulaşan 16 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-0'lık setlerin ardından 3-2'lik skorla geçerek büyük bir sürprize imza attı ve dördüncü turda Thiem ile eşleşti. 

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev de dünya 110 numarası İtalyan Marco Cecchinato'yu 6-1, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Djokovic yarın korta çıkacak 

Üçüncü tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya 153 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 56 numarası Slovenyalı Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 142 numarası Rumen Irina Bara'nın karşısına çıkacak.

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