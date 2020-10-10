Fransa AÃ§Ä±k (Roland Garros) tenis turnuvasÄ±nÄ±n tek erkekler finalinde SÄ±rp Novak Djokovic ile Ä°spanyol Rafael Nadal karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

BaÅŸkent Paris'te dÃ¼zenlenen sezonun son grand slam turnuvasÄ±nÄ±n yarÄ± finalinde, 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Novak Djokovic ile 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Yunan Stefanos Tsitsipas korta Ã§Ä±ktÄ±.Â

Djokovic, 3 saat 54 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrÄ±larak turnuvada 4 yÄ±l sonra adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â

2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± 2-2'ye getirmeyi baÅŸaran Tsitsipas, beÅŸinci sette Djokovic'in etkili oyununa karÅŸÄ± direnÃ§ gÃ¶steremeyince, kariyerinin ilk grand slam finaline Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi.Â

Nadal, set vermeden finale Ã§Ä±ktÄ±Â

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer yarÄ± final maÃ§Ä±nda, kariyerinde son 3 yÄ±l dahil 12 Fransa AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸu bulunan dÃ¼nya 2 numarasÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal ile 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Arjantinli Diego Schwartzman karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â

ÃœÃ§ saat 9 dakika sonunda rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lÄ±k setlerle 3-0 maÄŸlup ederek turnuvada 13. kez finale yÃ¼kselen Nadal, finale kadar set vermeden gelerek Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya da imza attÄ±. Djokovic ile Nadal arasÄ±ndaki tek erkekler finali, 11 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak.Â

KadÄ±nlarda ÅŸampiyon yarÄ±n belli olacakÂ

Fransa AÃ§Ä±k'Ä±n tek kadÄ±nlar ÅŸampiyonu yarÄ±n oynanacak final maÃ§Ä±yla belli olacak.Â

Bu yÄ±l Avustralya AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline yÃ¼kselen dÃ¼nya 54'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ PolonyalÄ± Iga Swiatek, kupa mÃ¼cadelesi verecek.