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08.10.2020 - 20:59 | | AA

Fransa AçÄ±k'ta finalin adÄ± Kenin-Swiatek!

Fransa AÃ§Ä±k (Roland Garros) tenis turnuvasÄ±nÄ±n tek kadÄ±nlar finalinde ABD'li Sofia Kenin ile PolonyalÄ± Iga Swiatek karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

Fransa AçÄ±k'ta finalin adÄ± Kenin-Swiatek!
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Fransa AÃ§Ä±k (Roland Garros) tenis turnuvasÄ±nÄ±n tek kadÄ±nlar finalinde ABD'li Sofia Kenin ile PolonyalÄ± Iga Swiatek karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

BaÅŸkent Paris'te dÃ¼zenlenen sezonun son grand slam turnuvasÄ±nÄ±n yarÄ± finalinde, 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Sofia Kenin ile 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Petra Kvitova korta Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Bu yÄ±l Avustralya AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan Kenin, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek Fransa AÃ§Ä±k'ta adÄ±nÄ± ilk kez finale yazdÄ±rdÄ±.Â 

Swiatek, set vermeden finale Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer yarÄ± final maÃ§Ä±nda dÃ¼nya 54'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ PolonyalÄ± Iga Swiatek ile klasmanÄ±n 131. basamaÄŸÄ±ndaki Arjantinli Nadia Podoroska karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

19 yaÅŸÄ±ndaki Swiatek, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 maÄŸlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline yÃ¼kseldi.Â 

Fransa AÃ§Ä±kta finalin adÄ± Kenin-Swiatek

Fransa AÃ§Ä±k'ta 1939 yÄ±lÄ±ndan bu yana finale Ã§Ä±kan ilk PolonyalÄ± kadÄ±n raket olan Swiatek, finale kadar set vermeden gelerek Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya da imza attÄ±.Â 

Kenin ile Swiatek arasÄ±ndaki tek kadÄ±nlar finali, 10 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak.Â Erkeklerde finalistler yarÄ±n belli olacakÂ 

Tek erkekler yarÄ± final maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± turnuvada yarÄ±n, 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Yunan Stefanos Tsitsipas ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

Kariyerinde 12 Fransa AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rafael Nadal ise 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Arjantinli Diego Schwartzman ile final mÃ¼cadelesi verecek.

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