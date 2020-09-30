Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal ile Dominic Thiem Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura yÃ¼kseldi.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki turnuvanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼n akÅŸam seansÄ±, ikinci tur maÃ§larÄ±yla devam etti.Â

Tek erkeklerde son 3 yÄ±lÄ± Ã¼st Ã¼ste olmak Ã¼zere turnuvada 12 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rafael Nadal, 1 saat 40 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼nya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald'Ä± 6-1, 6-0 ve 6-3'lÃ¼k setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Ä°spanyol tenisÃ§i, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda Ä°talyan Stefano Travaglia ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Bu sene ABD AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem ise dÃ¼nya 310 numarasÄ± ABD'li Jack Sock'Ä± 6-1, 6-3 ve 7-6'lÄ±k setlerle 3-0 maÄŸlup ederek Ã¼st turda dÃ¼nya 25 numarasÄ± Casper Ruud ile eÅŸleÅŸti.Â

Bu sezon ABD AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Alexander Zverev ise dÃ¼nya 78 numarasÄ± Pierre-Hugues Herbert karÅŸÄ±sÄ±nda zorlanmasÄ±na raÄŸmen turu geÃ§en taraf oldu.Â

Alman tenisÃ§i, 3 saat 59 dakika sÃ¼ren zorlu mÃ¼cadeleyi 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 3-2 kazanarak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda Ä°talyan Marco Cecchinato ile karÅŸÄ±laÅŸmaya hak kazandÄ±.

Gauff elendi

Tek kadÄ±nlarda 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rumen Simona Halep, vatandaÅŸÄ± dÃ¼nya 73 numarasÄ± Irina-Camelia Begu'yu 6-3 ve 6-4'lÃ¼k setlerin ardÄ±ndan 2-0'la geÃ§erek 3. turda 25 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Amanda Anisimova'nÄ±n rakibi oldu.Â

DÃ¼nya klasmanÄ±nÄ±n 159'uncu sÄ±rasÄ±nda yer alan Ä°talyan Martina Trevisan ise turnuvanÄ±n gizli favorileri arasÄ±nda gÃ¶sterilen 16 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¼nya 53 numarasÄ± ABD'li tenisÃ§i Coco Gauff'u 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadÄ±nlarda sÃ¼rprize imza attÄ±.Â

Djokovic ve Pliskova yarÄ±n korta Ã§Ä±kacak

Ä°kinci tur maÃ§larÄ±yla devam edecek Fransa AÃ§Ä±k'ta yarÄ±n, tek erkeklerde 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu dÃ¼nya 1 numarasÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, dÃ¼nya 66 numarasÄ± LitvanyalÄ± Ricardas Berankis ile mÃ¼cadele edecek.Â

TurnuvanÄ±n 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± tenisÃ§isi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dÃ¼nya 60 numarasÄ± UruguaylÄ± Pablo Cuevas'la karÅŸÄ±laÅŸacak.

Tek kadÄ±nlarda 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Karolina Pliskova'nÄ±n rakibi, dÃ¼nya 43 numarasÄ± LetonyalÄ± Jelena Ostapenko olacak.Â

Bu yÄ±l Avustralya AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin ise dÃ¼nya 93 numarasÄ± Rumen Ana Bogdan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.