Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros), Rafael Nadal ve Dominic Thiem Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki turnuvanÄ±n sekizinci gÃ¼n akÅŸam seansÄ±, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tur maÃ§larÄ±yla devam etti.

Tek erkeklerde son 3 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal, ABD'li Sebastian Korda'yÄ± 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 maÄŸlup ederek tur atladÄ±.Â

Turnuvaya ilk kez katÄ±lan 19 yaÅŸÄ±ndaki Jannik Sinner, gÃ¼nÃ¼n sÃ¼rpriz ismi oldu. DÃ¼nya 75'incisi Ä°talyan tenisÃ§i, 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Alman Alexander Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 3-1 yenerek Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi ve Nadal'Ä±n rakibi oldu.

Bu sene ABD AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem, dÃ¼nya klasmanÄ±nÄ±n 239. basamaÄŸÄ±ndaki FransÄ±z Hugo Gaston'Ä± 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 3-2 maÄŸlup etti. Thiem, Ã§eyrek finalde 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Arjantinli Diego Schwartzman'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek.Â

Tek kadÄ±nlarda ise 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± UkraynalÄ± Elina Svitolina, klasmanÄ±n 45. sÄ±rasÄ±ndaki FransÄ±z Caroline Garcia'yÄ± 6-1 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 yenerek adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ± ve Arjantinli Nadia Podoroska ile eÅŸleÅŸti.Â

Djokovic Ã§eyrek final iÃ§in korta Ã§Ä±kacakÂ

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tur maÃ§larÄ±yla devam edecek turnuvada yarÄ±n, tek erkeklerde 2016 yÄ±lÄ± ÅŸampiyonu 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± SÄ±rp Novak Djokovic, 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rus Karen Khachanov ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

TurnuvanÄ±n 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± tenisÃ§isi Yunan Stefanos Tsitsipas, 18 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Bulgar Grigor Dimitrov'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek.Â

Tek kadÄ±nlarda 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin, dÃ¼nya 49'uncusu FransÄ±z Fiona Ferro ile, 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Petra Kvitova ise klasmanÄ±n 39. sÄ±rasÄ±ndaki Ã‡inli Shuai Zhang ile korta Ã§Ä±kacak.

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