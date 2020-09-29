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29.09.2020 - 19:49 | | AA

Fransa AçÄ±k'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda

Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros), tek kadÄ±nlarda favorilerden Karolina Pliskova ile Sofia Kenin ikinci tura yÃ¼kseldi.Â

Fransa AçÄ±k'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda
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Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta (Roland Garros), tek kadÄ±nlarda favorilerden Karolina Pliskova ile Sofia Kenin ikinci tura yÃ¼kseldi.Â 

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼zenlenen ve ilk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam eden turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, tek kadÄ±nlarda 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Karolina Pliskova, dÃ¼nya 172 numarasÄ± MÄ±sÄ±rlÄ± Mayar Åžerif'i 6-7, 6-2 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 2-1 yenerek tur atladÄ±. Pliskova, ikinci turda LetonyalÄ± Jelena Ostapenko'nun rakibi oldu.Â 

Bu yÄ±l Avustralya AÃ§Ä±k'ta kariyerinin ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna uzanan 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Sofia Kenin ise dÃ¼nya 125 numarasÄ± Rus Liudmila Samsonova ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Kenin, yaÄŸmur nedeniyle bir sÃ¼re ara verilen maÃ§ta rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-1 maÄŸlup ederek ikinci turda Rumen Ana Bogdan ile eÅŸleÅŸti.Â 

Turnuvaya elemelerden katÄ±lan 17 yaÅŸÄ±ndaki DanimarkalÄ± Clara Tauson, bu yÄ±l ABD AÃ§Ä±k'ta yarÄ± finale kalan 21 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Jennifer Brady'yi 6-4, 3-6 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadÄ±nlarda sÃ¼rprize imza attÄ±.Â 

Tek erkeklerde 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°talyan Matteo Berrettini ise klasmanÄ±n 76. sÄ±rasÄ±ndaki KanadalÄ± Vasek Pospisil'i 6-3, 6-1 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 3-0 maÄŸlup ederek ikinci tura yÃ¼kseldi ve GÃ¼ney AfrikalÄ± Lloyd Harris'in rakibi oldu.

Fransa AÃ§Ä±kta Pliskova ve Kenin ikinci turda

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