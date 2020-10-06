06.10.2020 - 19:25 | | Â Â Ä°STANBUL (AA) -
Fransa AçÄ±k'ta ÅŸike soruÅŸturmasÄ±
Fransa AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda (Roland Garros)Â oynanan birinci tur karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ÅŸike yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, savcÄ±lÄ±k, Ã§ift kadÄ±nlar 1.Â turdakiÂ Andreea Mitu/Patricia Maria Tig-Yana Sizikova/Madison BrengleÂ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in ÅŸike ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma aÃ§tÄ±.
1 Ekim'de baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen soruÅŸturmanÄ±n birkaÃ§ hafta iÃ§indeÂ tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.
30 EylÃ¼l'de oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi,Â turnuvaya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda veda etmiÅŸti.
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