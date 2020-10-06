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HaberlerTenis Haberleri Fransa AçÄ±k'ta ÅŸike soruÅŸturmasÄ±
06.10.2020 - 19:25 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Fransa AçÄ±k'ta ÅŸike soruÅŸturmasÄ±

Fransa AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda (Roland Garros)Â  oynanan birinci tur karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ÅŸike yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla soruÅŸturmaÂ  baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Fransa AçÄ±k'ta ÅŸike soruÅŸturmasÄ±
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FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, savcÄ±lÄ±k, Ã§ift kadÄ±nlar 1.Â  turdakiÂ  Andreea Mitu/Patricia Maria Tig-Yana Sizikova/Madison BrengleÂ  karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in ÅŸike ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma aÃ§tÄ±.

1 Ekim'de baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen soruÅŸturmanÄ±n birkaÃ§ hafta iÃ§indeÂ  tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.

30 EylÃ¼l'de oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi,Â  turnuvaya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda veda etmiÅŸti.

Fransa AÃ§Ä±kta ÅŸike soruÅŸturmasÄ±

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