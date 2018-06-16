Fransa-Avustralya: 2-1

Skorer - Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın 3. gününün ilk maçında favorilerden Fransa, Avustralya'yı yenerken zorlandı: 2-1.

Kazan Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde gol perdesini 59'da Griezmann penaltıdan açtı: 1-0. 4 dakika sonra bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Mile Jedinak yine penaltıdan skora denge getirdi: 1-1.

Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisi ilk kez kullanıldı

81'de Pogba'nın vuruşu Bursaspor'dan tanıdığımız Aziz Behich'e çarparak ağlarla buluştu. Hakem Andres Cunha, gol çizgisi teknolojisiyle golü verdi: 2-1. Bu sonuçla Fransa C Grubu'na 3 puanla başladı.

Stat: Kazan

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso (Dk. 78 Matuidi), Kante, Pogba, Dembele (Dk. 70 Fekir), Mbappe, Griezmann (Dk. 70 Giroud)

Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 84 Arzani), Rogic (Dk. 72 Irvine), Nabbout (Dk. 64 Juric) Goller: Dk. 58 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 81 Pogba (Fransa), Dk. 62 Jedinak (Penaltıdan) (Avustralya) Sarı kartlar: Dk. 13 Leckie, Dk. 57 Risdon, Dk. 87 Aziz Eraltay (Avustralya), Dk. 76 Tolisso (Fransa) 2018 Dünya Kupası'nın en erken maçı

Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı oldu.