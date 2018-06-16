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16.06.2018 - 11:59 |

Fransa-Avustralya: 2-1

2018 Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Fransa zorlandığı maçta Avustralya'yı 2-1 yendi, turnuvaya 3 puanla başladı.

Fransa-Avustralya: 2-1
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Fransa - Avustralya maçında renkli görüntüler!
Fransa - Avustralya maçında renkli görüntüler!
Fransa - Avustralya maçında renkli görüntüler!
Fransa - Avustralya maçında renkli görüntüler!Haberin Tüm Fotoğrafları

Skorer - Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın 3. gününün ilk maçında favorilerden Fransa, Avustralya'yı yenerken zorlandı: 2-1.
Kazan Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde gol perdesini 59'da Griezmann penaltıdan açtı: 1-0. 4 dakika sonra bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Mile Jedinak yine penaltıdan skora denge getirdi: 1-1.
Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisi ilk kez kullanıldı
81'de Pogba'nın vuruşu Bursaspor'dan tanıdığımız Aziz Behich'e çarparak ağlarla buluştu. Hakem Andres Cunha, gol çizgisi teknolojisiyle golü verdi: 2-1. Bu sonuçla Fransa C Grubu'na 3 puanla başladı.
Stat: Kazan
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso (Dk. 78 Matuidi), Kante, Pogba, Dembele (Dk. 70 Fekir), Mbappe, Griezmann (Dk. 70 Giroud)
Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 84 Arzani), Rogic (Dk. 72 Irvine), Nabbout (Dk. 64 Juric)
Goller: Dk. 58 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 81 Pogba (Fransa), Dk. 62 Jedinak (Penaltıdan) (Avustralya)
Sarı kartlar: Dk. 13 Leckie, Dk. 57 Risdon, Dk. 87 Aziz Eraltay (Avustralya), Dk. 76 Tolisso (Fransa)
2018 Dünya Kupası'nın en erken maçı
Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı oldu.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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