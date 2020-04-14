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14.04.2020 - 20:16 | | ANKARA (AA) -

Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle planlanan tarihte başlamayacağı açıklandı.

Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak

Organizatör şirket Amaury'den yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerindeki yarışın belirlenen zamanda başlamasının imkansız olduğu belirtildi.

Şirketin yeni tarihleri belirlemek üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. 

Bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent Paris'te sona ermesi hedefleniyordu.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

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