Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar
20.09.2020 - 21:26 | | ANKARA (AA) -

Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar

BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar
ABONE OL

Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi.

Sprint finişine sahne olan etabı, 2 saat 53 dakika 32 saniyede tamamlayan Deceuninck-QuickStep takımın İrlandalı sporcusu Sam Bennett, Trek-Segafredo'dan Mads Pedersen ve Bora-Hansgrohe'dan Peter Sagan'ın önünde birinciliği elde etti.

Dünkü zamana karşı etabı sonrası şekillenen genel klasmanda ise BAE Emirates takımından Tadej Pogacar'ın birinciliği resmileşti. Kariyerinin ilk grand (büyük) tur zaferini yaşayan Pogacar, organizasyon tarihinin ilk Sloven şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Toplam 3 bin 470 kilometrelik turu, 87 saat 20 dakika 5 saniyede bitiren Pogacar'ın 59 saniye arkasındaki vatandaşı Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. oldu.

Liderin 3 dakika 30 saniye gerisindeki Avustralyalı Richie Porte (Trek-Segafredo) ise 3. sırayı aldı.

Pogacar'dan tarihe geçen performans

Büyük bir sürprize imza atarak sarı mayonun sahibi olan Pogacar, 1983'te katıldığı ilk Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaşan Laurent Fignon'dan beri bunu başaran ilk isim oldu.

Yarın 22 yaşına girecek Pogacar, 1904 şampiyonu Henri Cornet'den (19 yaş 355 gün) sonra Fransa Turu'nu kazanan 2. en genç bisikletçi olarak tarihteki yerini aldı.

Sarı mayonun (genel klasman) yanı sıra kırmızı benekli mayo (dağların kralı) ve beyaz mayoyu (en iyi genç bisikletçi) da kazanan Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu 3 farklı klasmanda lider bitiren 3. isim oldu. Bunu daha önce Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972) ve Laurent Fignon (1983) başarmıştı.

 

Mehmet Altıparmak: “İsteğimiz ve arzumuz mükemmeldi“
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar
    Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Pogacar
  2. Premier Lig'de Liverpool, 10 kişi kalan Chelsea'yi yendi
    Premier Lig'de Liverpool, 10 kişi kalan Chelsea'yi yendi
  3. Son dakika haberleri - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber
    Son dakika haberleri - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber
  4. AXA Sigorta Efeler Ligi - Ligin 3. haftası 5 maçla tamamlandı
    AXA Sigorta Efeler Ligi - Ligin 3. haftası 5 maçla tamamlandı
  5. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır
    Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Salih Yoluç, Le Mans 24 Saat Yarışı amatör sınıfta birinci oldu

Salih Yoluç, Le Mans 24 Saat Yarışı amatör sınıfta birinci oldu

Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız"

Hasan Kartal: "Daha yolun başındayız"

Stjepan Tomas: İkinci golden sonra oyundan düştük

Stjepan Tomas: İkinci golden sonra oyundan düştük

Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

Sıradaki Haber