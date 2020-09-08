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08.09.2020 - 20:26 | | İSTANBUL (AA) -

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Sam Bennett kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Sam Bennett kazandı
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Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabı, d'Oleron Le Chateau-d'Oleron ile Ile de Re Saint-Martin-de-Re yerel idareleri arasındaki 168,5 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 35 dakika 22 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Sam Bennett, Fransa Bisiklet Turu'nda bu yıl ilk etap galibiyetine ulaştı.

Düzlük etabı, Lotto Soudal takımından Avustralyalı sporcu Caleb Ewan ikinci, Bora-Hansgrohe'den Slovak bisikletçi Peter Sagan üçüncü sırada bitirdi.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Chatelaillon-Plage ile Poitiers yerel idareleri arasındaki 167,5 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 38 saat 40 dakika 1 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

 

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