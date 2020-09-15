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15.09.2020 - 21:08 | | AA

Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Lennard Kamna kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 16. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Alman sporcusu Lennard Kamna kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Lennard Kamna kazandı
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Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabı, La Tour-du-Pin ile Villard-de-Lans arasındaki 164 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 12 dakika 52 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Kamna, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağlık etabı, Ineos Grenadiers takımından Ekvadorlu sporcu Richard Carapaz ikinci, Groupama-FDJ'den İsviçreli bisikletçi Sebastien Reichenbach üçüncü sırada tamamladı.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 70 saat 6 dakika 47 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Grenoble ile Meribel arasındaki 170 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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Fransa Bisiklet Turunun 16. etabını Lennard Kamna kazandı

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