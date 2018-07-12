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12.07.2018 - 22:23 | | AA

Fransa-Hırvatistan finalini Pitana yönetecek

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

Fransa-Hırvatistan finalini Pitana yönetecek
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

FIFA'nın açıklamasına göre Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada, Nestor Pitana'nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Bjorn Kuipers oldu.

Öte yandan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 14 Temmuz Cumartesi günü Belçika ile İngiltere arasında oynanacak üçüncülük karşılaşmasını ise İranlı hakem Alireza Faghani'nin yöneteceği açıklandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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