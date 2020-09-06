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06.09.2020 - 00:59 | | AA

Fransa, Ä°sveç'i Kylian Mbappe ile yÄ±ktÄ±!

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasÄ±na 9 maÃ§la devam edildi.Â Fransa deplasmanda Ä°sveÃ§'i 1-0 yendi. MaÃ§taki tek golÃ¼ 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.Â

Fransa, Ä°sveç'i Kylian Mbappe ile yÄ±ktÄ±!
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasÄ±na 9 maÃ§la devam edildi.Â 

UEFA'nÄ±n milli takÄ±m dÃ¼zeyindeki organizasyonunun ilk haftasÄ±nda bugÃ¼n A, C ve D liglerinde 9 karÅŸÄ±laÅŸma oynandÄ±.Â 

GÃ¼nÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan A Ligi 3. Grup maÃ§Ä±nda son ÅŸampiyon Portekiz, 41. dakikada Joao Cancelo, 58. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada Joao Felix ve 90 4. dakikada Andre Silva'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± gollerle aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± HÄ±rvatistan'Ä± 4-1 maÄŸlup etti. Konuk ekibin golÃ¼nÃ¼ 90. dakikada Bruno Petkovic attÄ±.Â 

Gruptaki diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmada ise Fransa deplasmanda Ä°sveÃ§'i 1-0 yendi. MaÃ§taki tek golÃ¼ 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.Â 

MaÃ§ listesini gÃ¶rmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!" target="_blank" rel="box noopener noreferrer">Milliyet

UEFA Uluslar Ligi'ndeki mÃ¼sabakalarda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:Â 

- A LigiÂ 

2. Grup:
Ä°zlanda-Ä°ngiltere: 0-1Â 

Danimarka-BelÃ§ika: 0-2Â 

3. Grup:
Ä°sveÃ§-Fransa: 0-1Â 

Portekiz-HÄ±rvatistan: 4-1Â 

- C LigiÂ 

1. Grup:
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi-KaradaÄŸ: 0-2Â 

Azerbaycan-LÃ¼ksemburg: 1-2Â 

2. Grup:
Kuzey Makedonya-Ermenistan: 2-1Â 

Estonya-GÃ¼rcistan: 0-1

- D Ligi:Â 

2. Grup:
CebelitarÄ±k-San Marino:1 - 0

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