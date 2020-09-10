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10.09.2020 - 20:44 | | AA

Fransa Turu'nda 12. etabı Marc Hirschi kazandı!

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Sunweb takımının İsviçreli sporcusu Marc Hirschi kazandı.

Fransa Turu'nda 12. etabı Marc Hirschi kazandı!
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Sunweb takımının İsviçreli sporcusu Marc Hirschi kazandı. 

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabı, Chavigny ile Sarran Correze arasındaki 218 kilometreden oluşan tepe etabıyla gerçekleştirildi. 

Müsabakada bitiş çizgisini 5 saat 8 dakika 49 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Hirschi, etabı birinci sırada bitirdi. 

Tepe etabını, B&B Hotels-Vital Concept takımından Fransız sporcu Pierre Rolland ikinci, Sunweb'den Danimarkalı bisikletçi Soren Kragh Andersen üçüncü sırada bitirdi. 

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 51 saat 26 dakika 43 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu. 

Fransa Bisiklet Turu, yarın Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek. 

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Fransa Turunda 12. etabı Marc Hirschi kazandı

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