Fransa Turu'nda 7. etabÄ± Wout van Aert kazandÄ±!
Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabÄ±nÄ±, Jumbo-Visma takÄ±mÄ±nÄ±n BelÃ§ikalÄ± sporcusu Wout van Aert kazandÄ±.Â
Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabÄ±nÄ±, Jumbo-Visma takÄ±mÄ±nÄ±n BelÃ§ikalÄ± sporcusu Wout van Aert kazandÄ±.Â
Bu yÄ±l 107'ncisi dÃ¼zenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabÄ±, Millau ile Lavaur yerel idareleri arasÄ±ndaki 168 kilometrelik mesafede gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
Sprint ile sona eren mÃ¼sabakada bitiÅŸ Ã§izgisini 3 saat 32 dakika 3 saniyelik derecesiyle ilk sÄ±rada geÃ§en Wout van Aert, turdaki ikinci etap galibiyetini elde etti.Â
DÃ¼zlÃ¼k etabÄ±, NTT Pro Cycling takÄ±mÄ±ndan NorveÃ§li Edvald Boasson Hagen ikinci, B&B Hotels-Vital Concept ekibinin FransÄ±z bisikletÃ§isi Bryan Coquard Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.Â
Mitchelton-Scott takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sporcusu Adam Yates, toplamda 30 saat 36 dakikalÄ±k sÃ¼resiyle 5. etapta ele geÃ§irdiÄŸi genel klasman liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve sarÄ± mayoyu korudu.Â
Fransa Bisiklet Turu, yarÄ±n Cazeres ile Loudenvielle yerel idareleri arasÄ±ndaki 141 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla devam edecek.Â
Tur, 21 etap sonunda 20 EylÃ¼l'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te tamamlanacak.