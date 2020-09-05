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05.09.2020 - 21:15 |

Fransa Turu'nda 8. etabÄ± Nans Peters kazandÄ±!

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabÄ±nÄ±, AG2R-La Mondiale takÄ±mÄ±nÄ±n FransÄ±z sporcusu Nans Peters kazandÄ±.Â

Fransa Turu'nda 8. etabÄ± Nans Peters kazandÄ±!
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Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabÄ±nÄ±, AG2R-La Mondiale takÄ±mÄ±nÄ±n FransÄ±z sporcusu Nans Peters kazandÄ±.Â 

Bu yÄ±l 107'ncisi dÃ¼zenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabÄ±, Cazeres ile Loudenvielle yerel idareleri arasÄ±ndaki 141 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

MÃ¼sabakada bitiÅŸ Ã§izgisini 4 saat 2 dakika 12 saniyelik derecesiyle ilk sÄ±rada geÃ§en Nans Peters, Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk birinciliÄŸini elde etti.Â 

Fransa Turunda 8. etabÄ± Nans Peters kazandÄ±

DaÄŸ etabÄ±nÄ±, Trek-Segafredo takÄ±mÄ±ndan LetonyalÄ± Toms Skujins ikinci, Movistar'dan Ä°spanyol bisikletÃ§i Carlos Verona Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.Â 

Mitchelton-Scott takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± sporcusu Adam Yates, toplamda 34 saat 44 dakikalÄ±k sÃ¼resiyle 5. etapta ele geÃ§irdiÄŸi genel klasman liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve sarÄ± mayoyu korudu.Â 

Fransa Bisiklet Turu, yarÄ±n Pau ile Laruns yerel idareleri arasÄ±ndaki 153 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla devam edecek.Â 

Tur, 21 etap sonunda 20 EylÃ¼l'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te tamamlanacak.

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