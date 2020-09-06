Fransa Turu'nda 9. etabÄ± Tadej Pogacar kazandÄ±!

Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabÄ±nÄ±, UAE Emirates takÄ±mÄ±nÄ±n Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandÄ±.Â

Bu yÄ±l 107'ncisi dÃ¼zenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabÄ±, Pau ile Laruns yerel idareleri arasÄ±ndaki 153 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

MÃ¼sabakada bitiÅŸ Ã§izgisini 3 saat 55 dakika 17 saniye derecesiyle ilk sÄ±rada geÃ§en Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk birinciliÄŸini elde etti.Â

DaÄŸ etabÄ±nÄ±, Jumbo-Visma takÄ±mÄ±ndan Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Sunweb'den Ä°sviÃ§reli bisikletÃ§i Marc Hirschi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.Â

YarÄ±ÅŸÄ± 2. sÄ±rada bitiren Primoz Roglic ayrÄ±ca 38 saat 40 dakika 1 saniyelik sÃ¼reyle genel klasmanda zirveye yerleÅŸerek sarÄ± mayonun sahibi oldu.Â

Fransa Bisiklet Turu, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron ile Ile de Re Saint-Martin-de-Re yerel idareleri arasÄ±ndaki 168,5 kilometreden oluÅŸan dÃ¼zlÃ¼k etapla devam edecek.Â

Tur, 21 etap sonunda 20 EylÃ¼l'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te tamamlanacak.