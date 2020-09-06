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06.09.2020 - 22:40 |

Fransa Turu'nda 9. etabÄ± Tadej Pogacar kazandÄ±!

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabÄ±nÄ±, UAE Emirates takÄ±mÄ±nÄ±n Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandÄ±.Â

Fransa Turu'nda 9. etabÄ± Tadej Pogacar kazandÄ±!
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Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabÄ±nÄ±, UAE Emirates takÄ±mÄ±nÄ±n Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandÄ±.Â 

Bu yÄ±l 107'ncisi dÃ¼zenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabÄ±, Pau ile Laruns yerel idareleri arasÄ±ndaki 153 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

MÃ¼sabakada bitiÅŸ Ã§izgisini 3 saat 55 dakika 17 saniye derecesiyle ilk sÄ±rada geÃ§en Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk birinciliÄŸini elde etti.Â 

DaÄŸ etabÄ±nÄ±, Jumbo-Visma takÄ±mÄ±ndan Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Sunweb'den Ä°sviÃ§reli bisikletÃ§i Marc Hirschi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bitirdi.Â 

YarÄ±ÅŸÄ± 2. sÄ±rada bitiren Primoz Roglic ayrÄ±ca 38 saat 40 dakika 1 saniyelik sÃ¼reyle genel klasmanda zirveye yerleÅŸerek sarÄ± mayonun sahibi oldu.Â 

Fransa Bisiklet Turu, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron ile Ile de Re Saint-Martin-de-Re yerel idareleri arasÄ±ndaki 168,5 kilometreden oluÅŸan dÃ¼zlÃ¼k etapla devam edecek.Â 

Tur, 21 etap sonunda 20 EylÃ¼l'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te tamamlanacak.

Fransa Turunda 9. etabÄ± Tadej Pogacar kazandÄ±

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