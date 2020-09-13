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13.09.2020 - 20:06 | | AA

Fransa Turu'nun 15. etabÄ±nÄ± Tadej Pogacar

Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabÄ±nÄ±, UAE Emirates takÄ±mÄ±nÄ±n Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandÄ±.Â

Fransa Turu'nun 15. etabÄ±nÄ± Tadej Pogacar
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Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabÄ±nÄ±, UAE Emirates takÄ±mÄ±nÄ±n Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandÄ±.Â 

Bu yÄ±l 107'ncisi dÃ¼zenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabÄ±, Lyon ile Grand Colombier arasÄ±ndaki 174,5 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

MÃ¼sabakada bitiÅŸ Ã§izgisini 4 saat 34 dakika 13 saniyelik derecesiyle ilk sÄ±rada geÃ§en Pogacar, etabÄ± birinci sÄ±rada bitirdi.Â 

Fransa Turunun 15. etabÄ±nÄ± Tadej Pogacar

DaÄŸlÄ±k etabÄ±, Jumbo-Visma takÄ±mÄ±ndan Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Trek-Segafredo'dan AvustralyalÄ± bisikletÃ§i Richie Porte Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamladÄ±.Â 

Primoz Roglic, toplamda 65 saat 37 dakika 7 saniyelik sÃ¼resiyle 9. etapta ele geÃ§irdiÄŸi genel klasman liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve sarÄ± mayoyu korudu.

Â Fransa Bisiklet Turu, bir gÃ¼nlÃ¼k aranÄ±n ardÄ±ndan 15 EylÃ¼l'de La Tour-du-Pin ile Villard-de-Lans arasÄ±ndaki 164 kilometreden oluÅŸan daÄŸ etabÄ±yla devam edecek.Â 

Tur, 21 etap sonunda 20 EylÃ¼l'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te tamamlanacak.

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