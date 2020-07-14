Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

Fenerbahçe'de istenen performansı sergilemeyen ve Monaco'ya transfer olan Islam Slimani adeta küllerinden doğdu.

Marsilya talip oldu

Fransızların ünlü spor sitesi Foot Mercato, Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli golcüye, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Marsilya'nın talip olduğunu yazdı. Leicester City'den ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

10 milyon euro bonservis istedi

Haberin detaylarında, İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Slimani, Monaco'da 19 maça çıkarken, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Slimani, Marsilya'ya transfer olduğu takdirde 2016-17 sezonunun ardından yeniden Devler Ligi arenasında mücadele edecek. 32 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Leicester formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 1 gol atmıştı.