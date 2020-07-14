Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...
14.07.2020 - 22:34 |

Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani Fransa'da transfer gündemine oturdu. Monaco'da başarılı bir performans sergileyen yıldız isme Marsilya'nın talip olduğunu yazıldı.

ABONE OL

Fenerbahçe'de istenen performansı sergilemeyen ve Monaco'ya transfer olan Islam Slimani adeta küllerinden doğdu.

Marsilya talip oldu
Fransızların ünlü spor sitesi Foot Mercato, Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli golcüye, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Marsilya'nın talip olduğunu yazdı. Leicester City'den ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

10 milyon euro bonservis istedi
Haberin detaylarında, İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Slimani, Monaco'da 19 maça çıkarken, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak
Slimani, Marsilya'ya transfer olduğu takdirde 2016-17 sezonunun ardından yeniden Devler Ligi arenasında mücadele edecek. 32 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Leicester formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 1 gol atmıştı.

Fransada gündem Islam Slimani Marsilya talip oldu...

Fransada gündem Islam Slimani Marsilya talip oldu...

 

Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup çalışmalarına devam ediyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!
    Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!
  2. Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!
    Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!
  3. Guardiola: "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor"
    Guardiola: "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor"
  4. Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
    Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
  5. TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu
    TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaştı!

Son dakika | Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaştı!

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik

Son dakika | Galatasaray'da 7 isim PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika | Galatasaray'da 7 isim PFDK'ya sevk edildi!

SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!

SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!

Sıradaki Haber