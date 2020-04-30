Fransa'dan Avrupa futboluna baskı

Koronavirüs sıkıntısını en fazla çeken ülkelerden Fransa'da futbolun durdurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron harekete geçti.

Macron, Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacak olması örneğini diğer büyük liglerin de yapması gerektiğini belirtti.

Macron, Fransa'da Sağlık Bakanı ve Spor Bakanı ile beraber İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da maçların bitirilmesi için temaslarını başlattı.

Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmeler yaptığı ve kendilerini örnek vererek öneride bulunduğu aktarıldı. Şu anda Avrupa'nın diğer ülkelerinde alınan bir karar olmadığı vurgulandı.

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