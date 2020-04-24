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24.04.2020 - 17:52 |

FransÄ±z golcü Gomis'ten ramazan mesajÄ±

Bir dÃ¶nem Galatasaray'da da oynayan FransÄ±z futbolcu Bafetimbi Gomis, Ä°slam aleminin ramazan ayÄ±nÄ± kutladÄ±.Â

Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, Ä°slam aleminin ramazan ayÄ±nÄ± kutladÄ±.Â 

Bir dÃ¶nem Galatasaray'da da oynayan FransÄ±z futbolcu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n mÃ¼barek ramazan ayÄ±nÄ± tebrik ediyorum." ifadesini kullandÄ±.Â 

Gomis mesajÄ±nda, ramazan ayÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara saÄŸlÄ±k ve huzur getirmesini de temenni etti.

FransÄ±z golcÃ¼ Gomisten ramazan mesajÄ±

FransÄ±z golcÃ¼ Gomisten ramazan mesajÄ±

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