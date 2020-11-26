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26.11.2020 - 00:43 | | AA

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibiFraport TAV Antalyaspor, Misli.com 2. Lig takımlarından Pendikspor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0
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40. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Fredy, ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Mehmet Cinpir'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

76. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Podolski'nin ceza sahası içinde Emirhan Çağlayan'ın müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

90 2. dakikada Pendikspor gol fırsatını değerlendiremedi. Konuk ekibin kazandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Enis Durak'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden döndü.

Karşılaşmayı bu skorla kazanan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0

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