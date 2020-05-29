Freiburg - Bayer Leverkusen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

3 gol yemesine rağmen yaptığı 13 kurtarışla M'Gladbach maçına damga vuran ve 1 puanı kazandıran Alexander Schwolow, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da en dikkat çeken kaleci performansını ortaya koydu. Uzun süredir sahalarda olmayan sağ bek Lukas Kübler dışında, son maçı kaçıran Janik Haberer belirsiz... Hafif sakatlıkları bulunan Christian Günter ile Robin Koch'un maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Leverkusen ise önce Bremen, ardından M'Gladbach karşısında gollü/farklı kazanınca gözler Wolfsburg maçına çevrilmişti. Peter Bosz ve öğrencileri 4-1 kaybetmenin yanında etkisiz futboluyla da sınıfta kaldı... Kevin Volland ve Lars Bender'in eksiklikleri devam ediyor. 2003'lü Florian Wirtz'i ilk 11'de görebiliriz. Julian Baumgartlinger de Kerem Demirbay'dan formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leverkusen'in ligdeki son 11 maçının 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 5 resmi maçta Freiburg galibiyeti bulunmuyor. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Freiburg'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leverkusen kazanır" oldu! %25'lik kesim deplasmanda da olsa seyircisiz maçta Leverkusen'e güveniyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM ALMANYA UZMANI FATİH DEMİRELİ E DİYOR?

Freiburg, Frankfurt'a hafta içi 35 şut imkanı verdi, buna rağmen 3-1 öne geçti ama son anda beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Freiburg'un bu sezon taraf bahsinde yaşattıkları gerçekten tez konusu. Neyse ki, kaybetmez önerimi son maçta haksız çıkarmadılar. Yorucu maçların ardından bir rotasyonun olacağını bekliyorum. Hatta dörtlü defansa dönüş bile olabilir. Leverkusen müthiş başlamıştı "yeni" sezona ama Wolfsburg maçında aldığı ağır yenilgi hem moralleri bozdu hem de rakiplerin puan kaybettiği bir haftada ciddi bir yara oldu. Bu maçta karşılıklı goller beklediğimi söylemeliyim.