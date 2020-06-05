Freiburg - Borussia Monchengladbach maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Koronavirüs salgını sonrası oynadığı 4 maçta henüz galibiyet elde edemeyen Freiburg'ta, en çok dikkat çeken isim kaleci Alexander Schwolow olmuştu. Frankfurt deplasmanında yaptığı 13 kurtarışla tarihe geçen Schwolow, son olarak Leverkusen maçında ise savunmasıyla anlaşamadı ve boşa çıkıp Kai Havertz'den golü yedi... Forvet oyuncularından Gian-Luca Waldschmidt sakatlığını tamamen atlattı ve ilk 11 oynayacak seviyeye geldi, TD Christian Streich'tan forma bekliyor. Savunmanın önemli isimlerinden Manuel Gulde ise Leverkusen maçında sakatlanmıştı, bu hafta takımını yalnız bırakacak.

M'Gladbach ise Marcus Thuram'ın hem attığı gollerle hem de George Floyd'u anan gol sevinciyle damgasını vurduğu maçta Union Berlin'i 4-1'le geçmeyi başarmıştı. Alassane Plea ile birlikte hücumda müthiş işler çıkartıyorlar. Hazır durumda olduğu rapor edilen Breel Embolo'nun ilk 11'e girmesi kolay olmayacak. Sarı kart cezası sona eren Tony Jantschke da defansif kurguda yer kapma çabasında ancak TD Marco Rose, Bremen deplasmanındaki gibi 3'lü savunmayla çıkmayacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın ligdeki son 7 maçının 6'si "2.5 ÜST" bitti.

- Freiburg'un iç sahadaki son 6 lig maçının 5'i ise "2.5 ALT" oldu.

- M'Gladbach ligdeki son 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi ancak, Freiburg ev sahipliğinde oynadıkları son 9 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildiler.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "M'Gladbach kazanır" oldu! %28'lik kesim daha formda bir görüntü çizen deplasman ekibine güveniyor. %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Freiburg'un zor fikstürü devam ediyor. Önce Leverkusen, şimdi Borussia Monchengladbach. Geçtiğimiz hafta üçüncü bölümdeki etkisizliği nedeniyle sahadan yeni ayrılan Freiburg, Gladbach karşısında gelen fırsatları değerlendirip puanla ayrılmak istiyor ancak. Gladbach'ın Freiburg'a karşı şansının tutmadığını söylememiz gerekiyor. Son 17 yılda 13 kez Freiburg'da karşı karşıya geldiler, 11 kez Freiburg kazandı, iki kez beraberlik çıktı. Gladbach, Şampiyonlar Ligi için kazanmak zorunda ama yine zorlanmasını bekliyorum. 2-3 gol arasına sıkışacak bir karşılaşma bekliyorum.