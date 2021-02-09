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09.02.2021 - 16:48 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- T

Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış konuştu

Aydeniz Et Balıkesirspor'da Taşkın Çalış Akhisarspor karşısında kullandığı üç frikiği de gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti.

Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış konuştu
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TFF 1inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'da, Taşkın Çalış kullandığı üç frikiği de gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Taşkın Çalış, golleri atacağını hissettiğini söyleyerek, Frikik kullanmak için gelen takım arkadaşlarıma da, vuruşları gole çevireceğime inandığımı söyleyip, atışları kendim kullanmak istedim dedi.

TFF 1inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Maçın 3 golünü de serbest vuruştan atarak hat-trick yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 puanı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. 

Bugünkü antrenmanı öncesinde DHA'ya açıklama yapan Taşkın Çalış, "Almanya'da doğup, 17 yaşıma kadar orada büyüdüm. Orada altyapı da oynadım. 17 yaşımda Türkiyeye geldim. Gaziantepspor, Bursa, Akhisar'da toplam 4 buçuk yıl Süper Lig dönemim oldu. Daha sonra Gümüşhane ve Menemen'de oynadım. Şimdi de Aydeniz Et Balıkesirspor forması giyiyorum. Maça çıkmadan önce heyecanlıydık. Benim de burada ikinci maçımdı. Yeni kulüp, yeni sayfa. Bizim için 3 puan önemliydi, 3 puanı aldık. Çok mutluyum. İlk golde arkadaşlarıma dedim zaten olacak diye. Şükür oldu. İkinci golde santrforumuz Manay geldi, Ben vurayım dedi. Ben de, Bırak bir tane daha atacağım dedim. Hissettim. Üçüncü golde de Halil ağabey geldi. Orada da hissettim. Ağabey bırak hayatımda ilk defa hat-trick yapayım. Başarayım, deneyeyim en azından dedim. O da oldu. Çok mutluyum. 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum" dedi.

Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış konuştu

 

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