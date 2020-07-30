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30.07.2020 - 20:05 | | BURSA (AA) -

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Daniel Hamilton'ı transfer etti.

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'ı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016 draftında 2. tur 26. sıradan Denver Nuggets tarafından seçilen 25 yaşındaki Hamilton ile anlaşma sağlandı.

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamiltonı transfer etti

ABD'li 2,01 metre boyundaki oyun kurucu, daha önce Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks takımlarında forma giymişti.

 

 

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