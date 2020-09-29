Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia: 86-93

Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± 2020-2021 sezonu D Grubu ilk hafta maÃ§Ä±nda Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiÄŸi Ä°talya'nÄ±n Dolomiti Energia takÄ±mÄ±na 93-86 yenildi.Â

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlayan maÃ§Ä±n 5. dakikasÄ±nÄ± Dolomiti Energia, 10-9 Ã¶nde geÃ§ti. Frutti Extra Bursaspor, Munford'un asist ve sayÄ±larÄ±yla skor Ã¼retti ve 8. dakikada farkÄ± 8'e Ã§Ä±kardÄ±: 21-13. Ã‡eyreÄŸin kalan dakikalarÄ±nda da iyi oyununu sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil-beyazlÄ± ekip, ilk periyodu 29-19 Ã¶nde bitirdi.Â

Ä°kinci Ã§eyreÄŸe de iyi baÅŸlayan Frutti Extra Bursaspor, set hÃ¼cumlarÄ±nda Newman ve Jones'un kaydettiÄŸi basketlerle 15. dakikada farkÄ± Ã§ift hanelerde tutmayÄ± baÅŸardÄ±: 40-28. Konuk ekip, Williams ve Mezzanotte ile farkÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da Bursaspor kontrollÃ¼ oyununu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve soyunma odasÄ±na 49-40 Ã¼stÃ¼n gitti.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe daha iyi baÅŸlayan taraf olan Dolomiti Energia, Williams ve Forray ile etkili olarak 8-0'lÄ±k seri yakaladÄ± ve farkÄ± 22. dakikada 1 sayÄ±ya (49-48) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takÄ±mÄ±n birbirine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurma mÃ¼cadelesine sahne olan Ã§eyrekte Dolomiti Energia, Maye ile basketler buldu ve final periyoduna 67-65 Ã¶nde girdi.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyoda Sanders'Ä±n 7 sayÄ±sÄ±yla baÅŸlayan Ä°talyan ekibi, 33. dakikada farkÄ± 5'e Ã§Ä±kardÄ±: 70-75. Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Munford ile rakibine karÅŸÄ±lÄ±k vermeye Ã§alÄ±ÅŸsa da skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan Dolomiti Energia, parkeden 93-86 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: TOFAÅžÂ

Hakemler: Carlos Cortes (Ä°spanya), Uros Obrknezevic (SÄ±rbistan), Stanislav Valeev (Rusya)

Frutti Extra Bursaspor: Munford 16, Jones 5, Can Maxim Mutaf, Kadji 15, Hamilton 19, Ã–mercan Ä°lyasoÄŸlu, Tevfik Akdamar 2, Birkan Batuk 8, Newman 17, OÄŸuz SavaÅŸ 4Â

Dolomiti Energia: Martin 5, Browne 17, Forray 8, Mezzanotte 11, Williams 19, Pascolo 2, Conti 4, Sanders 15, Ladurner 2, Maye 10

Â 1. Periyot: 29-19Â

Devre: 49-40Â

3. Periyot: 65-67

Â 5 faulle Ã§Ä±kan: 39.58 Hamilton (Frutti Extra Bursaspor)