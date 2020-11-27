Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı
27.11.2020 - 18:02 | | AA

Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da başantrenörlüğe 34 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi. Alimpijevic, "Umarım sezonun devamı başarılı şekilde geçecek. Hemen başladık çalışmaya. Çok iyi bir kulüp organizasyonu var. Beklentilerin farkındayım." dedi.

Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da başantrenörlüğe 34 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, Sırp Başantrenör Alimpijevic için Barış Spor Salonu'nda imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin'in de katıldığı törende, kendisini Frutti Extra Bursaspor'a bağlayan 1 1 yıllık sözleşmeye Alimpijevic imza attı. 

Sezgin, törende yaptığı konuşmada, gücünü taraftardan alan Bursaspor'u, pandemi sürecinin etkilediğini söyledi. 

Sezona iyi başladıklarını ama ULEB Avrupa Kupası'nda alınan kötü sonuçlarının kendilerini üzdüğünü belirten Sezgin, "Avrupa'da taraftarımız olsaydı çoğu maçı çevirebilirdik. Taraftar bizim itici gücümüz. Onlarla bu kadar başarı yakaladık." ifadelerini kullandı. 

Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı

Sezgin, sezona başladıkları Tutku Açık'la işlerin beklendiği gibi gitmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Sporun içinde bunlar var. Hedefimizden asla vazgeçmedik. Sezon başında yapılan planlar bazen değişebiliyor. Dusan Alimpijevic, Bursaspor tarihinin ilk yabancı koçu oldu. Dusan, hedefleri olan birisi olduğu için bizimle başarılı olacağını düşünüyorum. Bu seneki hedefimizi hem ligde kalıcı olmak hem de play-off bandına ligi bitirmek olarak belirledik. İlk 3 senedeki hedeflerimiz sportif başarıdan ziyade mali disiplini sağlayarak geçirmek. Reklam ve stopaj iadeleri üst seviyedeydi sezon başı bütçe belirlemesinde. Pandemi nedeniyle stopaj iadesi kaldırıldı. 3-3,5 milyon stopaj giderimiz var. Bu çok büyük kar eden şirketlerin ödemesi bile zorken bizim gibi kamu yararına spor kulüplerinin bunun altında kalkması mümkün değil." 

Dusan Alimpijevic de burada olmasını sağlayan Frutti Extra Bursaspor kulübüne ve sponsorlara teşekkür etti. 

Takıma başarılı olmak için geldiğini belirten Alimpijevic, "Umarım sezonun devamı başarılı şekilde geçecek. Hemen başladık çalışmaya. Çok iyi bir kulüp organizasyonu var. Beklentilerin farkındayım." dedi.

 

    CZN Burak'tan Kongo'daki hayranına jest!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Frutti Extra Bursaspor'da Alimpijevic dönemi!
      Frutti Extra Bursaspor'da Alimpijevic dönemi!
    2. Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
      Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
    3. Beşiktaş'a yeni sponsor!
      Beşiktaş'a yeni sponsor!
    4. Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
      Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
    5. Fanatik 25. yaşında
      Fanatik 25. yaşında



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL

    Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL

    Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

    Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

    Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

    Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

    Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

    Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet