Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Metin Türen'i kadrosuna dahil etti. Milli oyuncu, ligde daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formalarını giydi. Türen, geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyerken; 18,61 dakika ortalama süre aldı, 5.17 sayı, 4,09 ribaunt ve 1,57'lik asist katkısıyla oynadı.

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