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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Frutti Extra Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı
16.01.2021 - 23:09 | | AA

Frutti Extra Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Malik Newman ile yollarını ayırdı.

Frutti Extra Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Malik Newman ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı yolları ayırma kararı alındı. 

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi kadromuza kattığımız ABD'li oyuncumuz Malik Newman ile yaptığımız görüşme sonrasında karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Newman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Frutti Extra Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı

 

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