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13.06.2020 - 02:08 |

Frutti Extra Bursaspor'da Serkan ErdoÄŸan ile yollar ayrÄ±ldÄ±!

Frutti Extra Bursaspor, baÅŸantrenÃ¶r Serkan ErdoÄŸan ile sÃ¶zleÅŸme yenilemedi.Â

Frutti Extra Bursaspor'da Serkan ErdoÄŸan ile yollar ayrÄ±ldÄ±!
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, baÅŸantrenÃ¶r Serkan ErdoÄŸan ile sÃ¶zleÅŸme yenilemedi.Â 

Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil beyazlÄ± ekipte geÃ§en sezon 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalanan ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi sona erdi.Â 

KulÃ¼p yÃ¶netimi, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu toplantÄ± neticesinde ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini yenilememe kararÄ± aldÄ±.Â 

Frutti Extra Bursaspor Basketbol BaÅŸkanÄ± Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Serkan ErdoÄŸan ile yeni sezonda yollarÄ±na devam etmeme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

ErdoÄŸan'Ä±n kulÃ¼be bÃ¼yÃ¼k katkÄ± ve emek verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Sezgin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â 

"Bursaspor iÃ§in zor ÅŸartlar altÄ±nda baÅŸlayan sezonda takÄ±m olarak gerÃ§ekten iyi bir sezon geÃ§irdik. Bu baÅŸarÄ±da en bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yÃ¼ de Serkan hoca hak ediyor. Ã–zellikle ÅŸuna dikkati Ã§ekmek istiyorum ki Serkan hocanÄ±n gÃ¶revine son vermedik. Mevcut bir sÃ¶zleÅŸmemiz vardÄ± ve bu sona erdi. YÃ¶netim kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonucunda sÃ¶zleÅŸmeyi yenilememeye karar verdik. Zaten sezon baÅŸÄ±nda da sadece 1 sezonluk anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Serkan ErdoÄŸan gibi oyunculuÄŸuyla TÃ¼rk basketboluna bÃ¼yÃ¼k hizmetler vermiÅŸ, Avrupa'da Ã¼lkemizi en iyi ÅŸekilde temsil etmiÅŸ ve antrenÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±na Ã§ok iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmÄ±ÅŸ biriyle Ã§alÄ±ÅŸmaktan bÃ¼yÃ¼k keyif duyduk. Serkan hocaya teÅŸekkÃ¼r eder, camia olarak sonraki antrenÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz. Yolumuza devam edeceÄŸimiz antrenÃ¶re en kÄ±sa sÃ¼rede karar vereceÄŸiz."

Frutti Extra Bursasporda Serkan ErdoÄŸan ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Marca'dan Kevin Prince Boateng paylaÅŸÄ±mÄ±!
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