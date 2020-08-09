09.08.2020 - 16:17 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -
Frutti Extra Bursaspor'da Tutku Açık dönemi
Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Tutku Açık oldu.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Tutku Açık oldu.
Tutku Açık'ın yardımcılıklarını ise Erden Eryüz, Serhan Kavut ve Buğra Bayazıt yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, genç antrenöre başarı dileğinde bulunuldu. Tutku Açık, geçtiğimiz sezon başantrenör Serkan Erdoğan'ın yardımcılığını yapıyordu.