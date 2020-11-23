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23.11.2020 - 18:51 |

Frutti Extra Bursaspor'da Tutku Açık ile yollar ayrıldı!

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor'da başantrenör Tutku Açık ile yollar ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor'da Tutku Açık ile yollar ayrıldı!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Tutku Açık’ın sezon başında takımın başına getirildiği hatırlatılarak, yolların ayrıldığı belirtildi. 

Ayrılığın, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yaşandığının vurgulandığı açıklamada, "Açık’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başantrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Frutti Extra Bursasporda Tutku Açık ile yollar ayrıldı

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